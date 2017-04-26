В 1 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вспоминает о том, как религиозные фундаменталисты захватили власть в Соединенных Штатах Америки. Действие возвращается на несколько месяцев назад. Практически в один миг ее прежняя жизнь оборвалась, а комфортный и свободный мир, в котором они жили с мужем, превратился в прах. Началось все с малого: сначала всех женщин, в том числе Джун и ее подруг, без каких-либо адекватных причин уволили с работы. Таким образом, она была вынуждена сидеть с ребенком дома. Дальше — больше. Руководители банков были вынуждены заблокировать представительницам прекрасного пола доступ к собственным же карточкам. Оказавшись без денег, Джун стала полностью зависеть от своего супруга. В настоящем времени супругакомандора берет Фредову вместе с собой в гости к Уорреновой. Не так давно эта женщина родила ребенка для своего хозяина. Служанка уверена, что мужчина действительно ее любит и в самом скором времени отречется от своей законной жены. Сама Джун считает, что Уорренова немного повредилась умом и может быть потенциально опасна, как для самой себя, так и для окружающих. Возле дома Фредову встречает черный грузовик с теткой Лидией. Кажется, она начала подозревать Гленову...