Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки Сезоны Сезон 1 Серия 3

Рассказ служанки 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Задержка
Смотрите в
за 1 рубль
8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Рассказ служанки»
Фредова
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2017
День родов
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2017
Задержка
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2017
Не дай ублюдкам тебя доконать
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2017
Верный
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2017
Место женщины
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2017
Другая сторона
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2017
Распутницы
Сезон 1 / Серия 8 31 мая 2017
Мост
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2017
Ночь
Сезон 1 / Серия 10 14 июня 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Рассказ служанки» главная героиня вспоминает о том, как религиозные фундаменталисты захватили власть в Соединенных Штатах Америки. Действие возвращается на несколько месяцев назад. Практически в один миг ее прежняя жизнь оборвалась, а комфортный и свободный мир, в котором они жили с мужем, превратился в прах. Началось все с малого: сначала всех женщин, в том числе Джун и ее подруг, без каких-либо адекватных причин уволили с работы. Таким образом, она была вынуждена сидеть с ребенком дома. Дальше — больше. Руководители банков были вынуждены заблокировать представительницам прекрасного пола доступ к собственным же карточкам. Оказавшись без денег, Джун стала полностью зависеть от своего супруга. В настоящем времени супругакомандора берет Фредову вместе с собой в гости к Уорреновой. Не так давно эта женщина родила ребенка для своего хозяина. Служанка уверена, что мужчина действительно ее любит и в самом скором времени отречется от своей законной жены. Сама Джун считает, что Уорренова немного повредилась умом и может быть потенциально опасна, как для самой себя, так и для окружающих. Возле дома Фредову встречает черный грузовик с теткой Лидией. Кажется, она начала подозревать Гленову...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Приложение киноафиши