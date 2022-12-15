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Рейтинг сериалов в жанре спорт

Формула 1. Драйв выживания
1 Формула 1. Драйв выживания
спорт 2019, США
8.8
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Фея тяжелой атлетики
2 Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Корея
8.7
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Реальные пацаны
3 Реальные пацаны
комедия, спорт 2010, США
8.1
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Последний танец
4 Последний танец
драма, спорт 2020, США
7.0
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Королевство
5 Королевство
драма, семейный, спорт 2014, США
6.9
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Цепляясь за лед
6 Цепляясь за лед
драма, спорт 2020, США
6.5
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Гимнастки
7 Гимнастки
драма, комедия, спорт 2009, США
6.2
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Фитнес
8 Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.6
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