Статьи о сериале «Тед Лассо»

«”Во все тяжкие”… но про футбол»: нейросеть определила лучший спортивный сериал — не угадали, это не «Тед Лассо»
«”Во все тяжкие”… но про футбол»: нейросеть определила лучший спортивный сериал — не угадали, это не «Тед Лассо» Вместо прилизанной и доброй мелодрамы — грязь, кровь и безнадега с привкусом вылета из Премьер-лиги.
19 мая 2025 10:52
«Для фанатов совершенно непростительно»: эти моменты в «Теде Лассо» бесят тех, кто хоть немного разбирается в футболе
«Для фанатов совершенно непростительно»: эти моменты в «Теде Лассо» бесят тех, кто хоть немного разбирается в футболе Некоторые из спорных ситуаций, к слову, русскоязычный зритель может не понять.
1 комментарий
18 мая 2025 21:59
Кадры из сериалов «Все совпадения неслучайны» и «Тед Лассо»
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения» Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
3 апреля 2025 07:29
Тед и компания
Глупый и забавный, но способный исцелить душу: этот великолепный сериал заменил иностранцам антидепрессанты Комедия способная даже самых озлобленных людей сделать чуточку добрее. 
26 марта 2025 16:11
Главный герой сериала, который, кажется, все-таки выбрал вилку
590 000 000 причин «почему»: 2 сезон «Разделения» едва вышел и сразу установил уникальный рекорд Киноделам придется постараться, чтобы перебить эти невероятные показатели.
20 февраля 2025 12:19
Аналогичных великих фото от продолжения можно не ждать
Были мужчины — стали женщины: 4 сезон «Теда Лассо» будет совсем не таким, как все ждут Шоураннеры, кажется. решили сойти с проторенного пути.
9 февраля 2025 15:13
Самый добрый сериал в мире получил продолжение, а вы не смотрели первые сезоны
Самый добрый сериал в мире получил продолжение, а вы не смотрели первые сезоны Лучший вариант для теплых осенних вечеров.
8 октября 2024 09:46
«Тед Лассо» без Теда Лассо? Продолжение самого доброго сериала могут снять без главной звезды
«Тед Лассо» без Теда Лассо? Продолжение самого доброго сериала могут снять без главной звезды Актер уже достаточно повлиял на шоу, чтоб отпустить его в свободное плавание.
1 сентября 2024 14:45
4 сезон «Теда Лассо» только что лишился одной из главных звезд: надежды мало даже на камео
4 сезон «Теда Лассо» только что лишился одной из главных звезд: надежды мало даже на камео Сохранить прежнюю магию шоу будет гораздо сложнее.
27 августа 2024 19:00
Думали, 3-й сезон — последний? Зрителей готовят к продолжению хитового «Теда Лассо»
Думали, 3-й сезон — последний? Зрителей готовят к продолжению хитового «Теда Лассо» Часть актеров готова вернуться в самый добрый сериал последних лет.
25 августа 2024 15:45
