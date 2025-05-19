Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Тед Лассо
Статьи
Статьи о сериале «Тед Лассо»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Тед Лассо»
Вся информация о сериале
«”Во все тяжкие”… но про футбол»: нейросеть определила лучший спортивный сериал — не угадали, это не «Тед Лассо»
Вместо прилизанной и доброй мелодрамы — грязь, кровь и безнадега с привкусом вылета из Премьер-лиги.
Написать
19 мая 2025 10:52
«Для фанатов совершенно непростительно»: эти моменты в «Теде Лассо» бесят тех, кто хоть немного разбирается в футболе
Некоторые из спорных ситуаций, к слову, русскоязычный зритель может не понять.
1 комментарий
18 мая 2025 21:59
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения»
Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
Написать
3 апреля 2025 07:29
Глупый и забавный, но способный исцелить душу: этот великолепный сериал заменил иностранцам антидепрессанты
Комедия способная даже самых озлобленных людей сделать чуточку добрее.
Написать
26 марта 2025 16:11
590 000 000 причин «почему»: 2 сезон «Разделения» едва вышел и сразу установил уникальный рекорд
Киноделам придется постараться, чтобы перебить эти невероятные показатели.
Написать
20 февраля 2025 12:19
Были мужчины — стали женщины: 4 сезон «Теда Лассо» будет совсем не таким, как все ждут
Шоураннеры, кажется. решили сойти с проторенного пути.
Написать
9 февраля 2025 15:13
Самый добрый сериал в мире получил продолжение, а вы не смотрели первые сезоны
Лучший вариант для теплых осенних вечеров.
Написать
8 октября 2024 09:46
«Тед Лассо» без Теда Лассо? Продолжение самого доброго сериала могут снять без главной звезды
Актер уже достаточно повлиял на шоу, чтоб отпустить его в свободное плавание.
Написать
1 сентября 2024 14:45
4 сезон «Теда Лассо» только что лишился одной из главных звезд: надежды мало даже на камео
Сохранить прежнюю магию шоу будет гораздо сложнее.
Написать
27 августа 2024 19:00
Думали, 3-й сезон — последний? Зрителей готовят к продолжению хитового «Теда Лассо»
Часть актеров готова вернуться в самый добрый сериал последних лет.
Написать
25 августа 2024 15:45
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667