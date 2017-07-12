В 7 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» тюремный приговор рано или поздно должен был негативно повлиять на жизнь Майка. Харви не знает, как сказать Донне про его отношения с Полой. Прошлое Луиса дает о себе знать.
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