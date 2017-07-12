В 7 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» Харви, Луису и Донне нужно прийти к общему плану, чтобы спасти фирму. Брэттон Голд планирует отнять у них «Пирсон Спектор Литт», поэтому им стоит поторопиться. Майк и Рэйчел слишком сильно погрязли в работе.