В 7 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» Харви, Луису и Донне нужно прийти к общему плану, чтобы спасти фирму. Брэттон Голд планирует отнять у них «Пирсон Спектор Литт», поэтому им стоит поторопиться. Майк и Рэйчел слишком сильно погрязли в работе.
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