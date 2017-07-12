В 7 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» неожиданно Харви и Майку понадобилась помощь, потому что самостоятельно они не в силах решить проблемы. Случайная встреча заставляет Луиса задуматься о новом протеже. Донну ждут шокирующие известия.