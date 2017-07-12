В 7 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр берет бразды правления фирмой. Майк возвращается в «Пирсон Спектр Литт». Луис курирует новых подчиненных. Донна и Рэйчел пытаются привыкнуть к иному порядку.
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