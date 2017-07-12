В 7 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» напарники Майк и Харви снова в деле. Рэйчел беспокоится, что отец до сих пор осуждает ее за ошибки прошлого. Луис помогает Алекс, после того как его клиент попадает в пожар.