В 7 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» новые подчиненные не видят в Рэйчел настоящего лидера. Луис и Харви не могут найти баланс в своих партнерских отношениях. Это сильно сказывается на имидже фирмы.
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