В 7 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» очередная атака на «Спенсер Литт» оставляет Харви и Луиса с множеством проблем, у которых нет скорейшего решения. Майку тяжело оставить позади клинику и заниматься только делами фирмы.
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