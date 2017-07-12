В 7 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» очередная атака на «Спенсер Литт» оставляет Харви и Луиса с множеством проблем, у которых нет скорейшего решения. Майку тяжело оставить позади клинику и заниматься только делами фирмы.