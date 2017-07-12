В 7 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» Луису, Донне и Алекс приходится защищать интересы фирмы. Харви обращается к Джессике и вводит в курс дела. Майк и Рэйчел пытаются прояснить свои отношения с фирмой, клиникой и между собой.
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