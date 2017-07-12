В 7 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» партнеры Харви и Луис пытаются защитить фирму от натиска прошлого. Они строят совершенно другую организацию. Алекс волнуется, что Майк подпортит его личную жизнь. Донна и Харви обсуждают свой поцелуй.
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