В 7 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» Спектру необходимо принять сложное решение. Для него это кажется чем-то невозможным. Майк и Рэйчел пытаются найти время, чтобы обсудить их совместное будущее. Луису сложно в его новых отношениях.
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