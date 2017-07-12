В 7 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» Спектру необходимо принять сложное решение. Для него это кажется чем-то невозможным. Майк и Рэйчел пытаются найти время, чтобы обсудить их совместное будущее. Луису сложно в его новых отношениях.