Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Наследники Актеры и роли

Актеры сериала «Наследники»

Актеры сериала «Наследники» Вся информация о сериале
Брайан Кокс
Брайан Кокс Brian Cox
Logan Roy Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден Matthew Macfadyen
Tom Wambsgans Николас Браун
Николас Браун Nicholas Braun
Greg Hirsch Киран Калкин
Киран Калкин Kieran Culkin
Roman Roy Джереми Стронг
Джереми Стронг Jeremy Strong
Kendall Roy Сара Снук
Сара Снук Sarah Snook
Siobhan "Shiv" Roy Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик Dagmara Dominczyk
Karolina Хиам Аббасс
Хиам Аббасс Hiam Abbass
Marcia "Marcy" Roy Алан Рак
Алан Рак Alan Ruck
Connor Roy Питер Фридман
Питер Фридман Peter Freedman
Frank Vernon Натали Голд
Натали Голд Natalie Gold
Rava Roy Ариан Моайед
Ариан Моайед Arian Moayed
Stewy Hosseini
Related video
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши