Наследники
Статьи
Статьи о сериале «Наследники»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
Оценки у отдельных эпизодов драмы просто запредельные.
22 сентября 2025 14:44
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 комментария
6 июня 2025 10:23
Группу миллиардеров закрывают в замкнутом пространстве, а дальше... Фильм от создателя «Наследников» разорвал критиков в клочья
Филигранная история, которая рискует стать хитом на все времена.
29 мая 2025 16:40
Сплошные отказы и проблемы с бюджетом: выяснились неприятные подробности о грядущем фильме по «Звездным войнам»
Буквально на днях фанаты радовались тому, что к франшизе присоединится Райан Гослинг, но теперь все кажется не таким уж радужным.
25 апреля 2025 15:42
«Фарго», «Элита» и даже «Эйфория»: сразу у нескольких новых российских сериалов есть «двойники» на Западе
Рассказываем, куда заглянуть, чтобы найти знакомые мотивы.
24 февраля 2025 18:07
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
