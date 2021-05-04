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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Бракованная партия Сезоны Сезон 1 Серия 6

Звездные войны: Бракованная партия 2021 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Звездные войны: Бракованная партия»
Последствия
Сезон 1 / Серия 1 4 мая 2021
Режь и беги
Сезон 1 / Серия 2 7 мая 2021
Перестановки
Сезон 1 / Серия 3 14 мая 2021
Загнанный в угол
Сезон 1 / Серия 4 21 мая 2021
Ярость
Сезон 1 / Серия 5 28 мая 2021
Выведен из эксплуатации
Сезон 1 / Серия 6 4 июня 2021
Боевые шрамы
Сезон 1 / Серия 7 11 июня 2021
Воссоединение
Сезон 1 / Серия 8 18 июня 2021
Утраченная награда
Сезон 1 / Серия 9 25 июня 2021
Точки соприкосновения
Сезон 1 / Серия 10 2 июля 2021
Дьявольская сделка
Сезон 1 / Серия 11 9 июля 2021
Военная мантия
Сезон 1 / Серия 12 16 июля 2021
Зараженный
Сезон 1 / Серия 13 23 июля 2021
Военная мантия
Сезон 1 / Серия 14 30 июля 2021
Возвращение на Камино
Сезон 1 / Серия 15 6 августа 2021
Камино проиграл
Сезон 1 / Серия 16 13 августа 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Звездные войны: Бракованная партия» Сид поручает команде Хантера добыть тактический дроид в обмен на вознаграждение. На месте назначения они встречают незнакомок, целью которых является тот же самый дроид.

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