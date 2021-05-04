Звездные войны: Бракованная партия 2021 8 серия 1 сезон
Все серии 1 сезона «Звездные войны: Бракованная партия»
Последствия
Сезон 1 / Серия 14 мая 2021
Режь и беги
Сезон 1 / Серия 27 мая 2021
Перестановки
Сезон 1 / Серия 314 мая 2021
Загнанный в угол
Сезон 1 / Серия 421 мая 2021
Ярость
Сезон 1 / Серия 528 мая 2021
Выведен из эксплуатации
Сезон 1 / Серия 64 июня 2021
Боевые шрамы
Сезон 1 / Серия 711 июня 2021
Воссоединение
Сезон 1 / Серия 818 июня 2021
Утраченная награда
Сезон 1 / Серия 925 июня 2021
Точки соприкосновения
Сезон 1 / Серия 102 июля 2021
Дьявольская сделка
Сезон 1 / Серия 119 июля 2021
Военная мантия
Сезон 1 / Серия 1216 июля 2021
Зараженный
Сезон 1 / Серия 1323 июля 2021
Военная мантия
Сезон 1 / Серия 1430 июля 2021
Возвращение на Камино
Сезон 1 / Серия 156 августа 2021
Камино проиграл
Сезон 1 / Серия 1613 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Звездные войны: Бракованная партия» желание расплатиться с Сид приводит команду Хантера на Бракку. Здесь их находят солдаты Империи во главе с Прицельщиком. Однако он оказывается не единственным, кому нужна Омега.
