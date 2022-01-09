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Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Бракованная партия Сезоны
Звездные войны: Бракованная партия (2021 - …), список сезонов Star Wars: The Bad Batch
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Список сезонов сериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
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