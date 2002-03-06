В 6 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» ребята организовывают клуб. Его участники борются за то, чтобы старые кинокартины не переделывали. Взрослым кажется, что их дети воюют за то, чтобы серийного убийцу детей Шляпу выпустили на свободу.
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