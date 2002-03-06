В 6 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» отец Макси едет в Ватикан, чтобы поговорить о растлении малолетних со служителями католической церкви. Обитатели Саус-Парка ударяются в атеизм, а Картман пытается испражняться с помощью ротовой полости.
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