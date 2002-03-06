В 6 сезоне 17 серии сериала «Южный парк» Эрик страстно мечтает получить отличные подарки на Рождество. В желании составить о себе хорошее впечатление он подводит Санта-Клауса, которого берут в заложники в Ираке. В конце эпизода возвращается Кенни.
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