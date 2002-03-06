В 6 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» мистер Гаррисон хочет, чтобы его уволили. Тогда он сможет подать на учебное заведение в суд за притеснение. Провернуть этот план мистеру Гаррисон помогает его новый приспешник – мистер Мазохист.
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