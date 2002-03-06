В 6 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» на ферме ребята впервые воочию видят маленьких телят. После этого зрелища они осознают, что больше не смогут естьмясо. Друзья принимают решение уберечь животных от смерти.
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