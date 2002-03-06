В 6 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» семьи отправляются на каникулы в Аспен. Родители застревают на рекламном семинаре, а Стэн становится участником противостояния по слалому, на кону которого стоит молодежный центр.
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