В 6 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Шеф отправляет Эрика в Шотландию к своим отцу и матери. Он надеется, что его родители помогут освободить Картмана от духа Кенни. Стэн сражается с Джоном Эдвардом как со злоумышленником.
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