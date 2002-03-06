В 6 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Баттерс придумывает сразу несколько коварных планов по захвату мира, но выясняется, что все эти сценарии уже были использованы в «Симпсонах». Картман хочет, чтобы у него дома появился морской народец.