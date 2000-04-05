В 4 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» в класс приходит новенький по имени Тимми с умственной отсталостью. Он вступает в рок-коллектив и вскоре становится фронтменом группы. Тем временем у всех школьников Саус-Парка определяют общее заболевание.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail