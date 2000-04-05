В 4 сезоне 16 серии сериала «Южный парк» высмеиваются «Дети Кукурузы». Ребята разозлились на родителей и подали на них жалобу в полицию. После этого в Саус-Парке не осталось ни одного взрослого человека, а между детьми началась битва.