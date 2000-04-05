В 4 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» Картман становится обладателем опасного устройства, с помощью которого можно завладеть всем миром. В это время в класс приходит новенький, который тут же начинает охотиться на сокровище Картмана.
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