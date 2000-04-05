В 4 сезоне 12 серии сериала «Южный парк» мальчики становятся четвероклассниками, но не испытывают бурного восторга по этому поводу. Они ностальгируют о том, как прекрасно протекала их жизнь в третьем классе, и принимают решение вернуться обратно.
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