В 4 сезоне 12 серии сериала «Южный парк» мальчики становятся четвероклассниками, но не испытывают бурного восторга по этому поводу. Они ностальгируют о том, как прекрасно протекала их жизнь в третьем классе, и принимают решение вернуться обратно.