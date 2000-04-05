В 4 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» Шеф выражает недовольство по поводу флага Саус-Парка. Он считает, что его расцветка имеет отношение к расизму. Однако не все согласны с его мнением. Мэр предоставляет детям право решить этот вопрос на дебатах.