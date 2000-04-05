В 4 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» ребята выясняют, что зубной феи в действительности не существует. Они планируют приумножить капитал с помощью этой выдумки, но в скором времени понимают, что эта идея посетила не только их головы.
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