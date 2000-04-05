В 4 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» в Саус-Парк приезжает с гастролями знаменитый цирк из Франции. После их выступления дом Марша посещает странная гостья – бабушка из Румынии в компании своих пяти внучек. Они – гимнастки и близняшки.
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