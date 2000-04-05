В 4 сезоне 17 серии сериала «Южный парк» никто из жителей города не желает отмечать рождественские праздники, но ребята хотят возродить традицию. Кайл приходит к мистеру Хэнки, чтобы попросить его о помощи, но тот решает свои семейные дела.
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