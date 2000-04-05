В 4 сезоне 15 серии сериала «Южный парк» Эрик попадает в лагерь для детей с избыточным весом, что вызывает его колоссальное недовольство. Однако вместо того, чтобы приводить свою фигуру в порядок, Эрик занимается поставкой еды в лагерь.
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