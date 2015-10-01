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Киноафиша Сериалы Сонная Лощина Сезоны Сезон 3 Серия 2

Сонная Лощина 2013 - 2017 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Сонная Лощина»
Я, Свидетель
Сезон 3 / Серия 1 1 октября 2015
Шепот в темноте
Сезон 3 / Серия 2 8 октября 2015
Кровь и страх
Сезон 3 / Серия 3 15 октября 2015
Сестры Миллс
Сезон 3 / Серия 4 22 октября 2015
Мертвецы не рассказывают сказок
Сезон 3 / Серия 5 29 октября 2015
Эта рыжая леди из Кариби
Сезон 3 / Серия 6 5 ноября 2015
Искусство войны
Сезон 3 / Серия 7 12 ноября 2015
Порядок нового века
Сезон 3 / Серия 8 19 ноября 2015
Одна жизнь
Сезон 3 / Серия 9 5 февраля 2016
Инцидент в Стоун-Мэноре
Сезон 3 / Серия 10 12 февраля 2016
Родственные души
Сезон 3 / Серия 11 19 февраля 2016
Грехи отца
Сезон 3 / Серия 12 26 февраля 2016
Темное зеркало
Сезон 3 / Серия 13 4 марта 2016
В дикую природу
Сезон 3 / Серия 14 11 марта 2016
Без связи с внешним миром
Сезон 3 / Серия 15 18 марта 2016
Ранний рассвет
Сезон 3 / Серия 16 25 марта 2016
Делавэр
Сезон 3 / Серия 17 1 апреля 2016
Рагнарёк
Сезон 3 / Серия 18 8 апреля 2016
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Сонная лощина» объявившаяся в городе Пандора использует силу, чтобы вывести новую форму Зла, с которой миру еще не доводилось встречаться прежде. Пытаясь одолеть нечистую силу, Эбби и Крейн сталкиваются со своим прошлым.

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