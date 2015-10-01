В 3 сезоне 2 серии сериала «Сонная лощина» объявившаяся в городе Пандора использует силу, чтобы вывести новую форму Зла, с которой миру еще не доводилось встречаться прежде. Пытаясь одолеть нечистую силу, Эбби и Крейн сталкиваются со своим прошлым.
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