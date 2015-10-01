В 3 сезоне 9 серии сериала «Сонная лощина» проходит месяц. Судьба Эбби по-прежнему остается неясной, но Икабод не теряет надежды, продолжая поиски. Непреднамеренно он выпускает на свободу демона, питающегося человеческим отчаянием.
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