В 3 сезоне 7 серии сериала «Сонная лощина» карьера Эбби в ФБР оказывается под вопросом, а Рейнальдс получает неожиданные новости из Вашингтона. Между тем в провинции активизируется новое Зло, представляющее для жителей смертельную угрозу.
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