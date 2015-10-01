В 3 сезоне 8 серии сериала «Сонная лощина» недавняя стычка с Софи не обходится без последствий. Эбби и Рейнальдс также попадают в серьезную передрягу, тогда как Икабод устанавливает личность существа, выпущенного Пандорой на свободу.
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