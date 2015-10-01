В 3 сезоне 16 серии сериала «Сонная лощина» противник с каждым днем становится все могущественнее. Помочь в борьбе с шумерским богом Эбби и Икабоду может лишь Пандора. Выслушав ее план, команда обращается к прошлому, чтобы заполучить ключ к победе.
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