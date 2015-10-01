В 3 сезоне 12 серии сериала «Сонная лощина» в провинциальный город возвращается Невинс, утверждающий, что за ним охотится демон из прошлого. Взявшись за расследование, Эбби и Икабод сталкиваются с чем-то поистине зловещим.
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