В 3 сезоне 6 серии сериала «Сонная лощина» на свободу вырывается очередной демон, исполняющий приказы всесильной Пандоры. Город атакует существо, похожее на насекомое. Монстр способен доводить своих жертв до состояния паранойи.
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