Забудьте уже про «Симпсонов»: Collider назвал 5 лучших сезонов «Южного Парка» — и это абсолютная дикость

Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»

«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера