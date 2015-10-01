В 3 сезоне 5 серии сериала «Сонная лощина» угроза исходит от оживленного генерала Хоу и его армии призраков, направляющихся по приказу Пандоры в провинцию. На помощь к Эбби и Крейну приходят Бут и Бреннан из культового шоу «Кости».
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