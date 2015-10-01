В 3 сезоне 13 серии сериала «Сонная лощина» дуэт берется за расследование дела, связанного с Дьяволом из Джерси. Для победы над очередным монстром Крейну потребуется заглянуть в прошлое. Дженни и Джо тем временем пытаются строить отношения.
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