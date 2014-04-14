В 3 сезоне 7 серии сериала «Склифосовский» Салам сам оказывается под скальпелем, при этом хирургическое вмешательство осуществляют его собственные коллеги. Двусмысленности придает тот факт, что нападение на него совершил родственник Юли.
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