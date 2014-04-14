В 3 сезоне 24 серии сериала «Склифосовский» компания из Павловой, Брагина и Костика направляется на повышение квалификации. По дороге на место их транспорт захвачен вооруженным лицом. На таком фоне личная жизнь Олега остается все столь же бурной.