В 3 сезоне 24 серии сериала «Склифосовский» компания из Павловой, Брагина и Костика направляется на повышение квалификации. По дороге на место их транспорт захвачен вооруженным лицом. На таком фоне личная жизнь Олега остается все столь же бурной.
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