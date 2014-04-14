В 3 сезоне 18 серии сериала «Склифосовский» Олег госпитализирован в городке Зарецке, однако идет на поправку. Лена делает все, чтобы облегчить его жизнь в больнице. При этом очевидно, что Брагин охладел к своей верной супруге.