В 3 сезоне 20 серии сериала «Склифосовский» красавец-мужчина Олег не способен разобраться со своими женщинами. Хромов видит, что сына доставили в институт с передозом. Как отец он хочет сделать для него все, что возможно, а может, и невозможно.