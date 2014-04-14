В 3 сезоне 3 серии сериала «Склифосовский» совместная новая жизнь Олега и Лены явно доставляет ей удовольствие. Однако ее все же выводит из равновесия индифферентность супруга к общим делам. Тем временем брак Пастухова претерпевает нелучшие времена.
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