В 3 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» Павлова делится с Мариной своими соображениями насчет исчезнувшего наркосодержащего средства. Как она полагает, за этим стоит Костя. Земцов делает Полине предложение съехаться, но та сомневается в ответе.
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