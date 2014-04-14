В 3 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» Павлова делится с Мариной своими соображениями насчет исчезнувшего наркосодержащего средства. Как она полагает, за этим стоит Костя. Земцов делает Полине предложение съехаться, но та сомневается в ответе.