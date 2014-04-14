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Киноафиша Сериалы Склифосовский Сезоны Сезон 3 Серия 15

Склифосовский 2012 - 2022 15 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Склифосовский»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 14 апреля 2014
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 14 апреля 2014
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 14 апреля 2014
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 15 апреля 2014
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 15 апреля 2014
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 15 апреля 2014
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 16 апреля 2014
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 16 апреля 2014
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 16 апреля 2014
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 17 апреля 2014
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 17 апреля 2014
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 21 апреля 2014
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 21 апреля 2014
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 22 апреля 2014
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 22 апреля 2014
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 23 апреля 2014
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 23 апреля 2014
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 24 апреля 2014
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 24 апреля 2014
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 28 апреля 2014
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 28 апреля 2014
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 28 апреля 2014
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 29 апреля 2014
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 29 апреля 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» Павлова делится с Мариной своими соображениями насчет исчезнувшего наркосодержащего средства. Как она полагает, за этим стоит Костя. Земцов делает Полине предложение съехаться, но та сомневается в ответе.

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